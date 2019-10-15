Александр Овечкин обогнал Джереми Рёника и Ларри Мёрфи по очкам в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч прошёл на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Благодаря этому российский форвард набрал вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1218-е очко. Российский форвард сначала обогнал Джереми Рёника (1216), а затем и Ларри Мёрфи (1217). Следующей целью для Александра является результат Жана Беливо (1219).

Статистика Александра Овечкина в сезоне-2019/20

Рекордсмен по этому показателю – Уэйн Гретцки (2857 очков). Второе место занимает Яромир Ягр (1921), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1887). Среди действующих игроков на первом месте располагается форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон (1480).