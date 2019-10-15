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Новичок «Баффало» Олофссон стал автором уникального достижения в НХЛ

Новичок «Баффало» Олофссон стал автором уникального достижения в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:0. Встреча прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало.

У «Сэйбрз» шайбы забросили Виктор Олофссон, Сэм Райнхарт, Сэм Райнхарт и Маркус Юханссон. Новичок «Баффало» Олофссон стал автором уникального достижения в НХЛ. Шведский форвард стал первым игроком за историю НХЛ, кто забросил первые семь шайб в лиге в большинстве. На счету 24-летнего форварда две шайбы в сезоне-2018/19 и пять точных бросков в нынешнем чемпионате — все голы забиты в большинстве.

Виктор проводит второй сезон в североамериканской лиге, однако в прошлом чемпионате он сыграл меньше 10 матчей (шесть), поэтому считается новичком сезона.

«Баффало» обыграл «Даллас», у Радулова — «-2»
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