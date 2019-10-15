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Нападающий «Бостона» Пастрняк — о покере: мне за это платят

Нападающий «Бостона» Пастрняк — о покере: мне за это платят
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился мнением об игре в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:2). Чешский нападающий оформил покер, забросив все шайбы «Бостона» в матче.

«Мне нравится играть днём. Интересно. Проснулся и поехал на игру. Нет времени на раздумья, не успеваешь перегореть. Встал с постели и сразу надо ехать, чтобы приготовиться. Конечно, приятно забросить четыре шайбы. Мне за это платят. Хет-трик и ещё один гол придают уверенности.

Для меня с началом нового сезона начался новый год. Я хочу провести его лучше прошлого. В каждом новом сезоне стремлюсь к тому, чтобы выступить в нем чуть лучше, чем в предыдущем. Работаю над этим», – цитирует Пастрняка пресс-служба НХЛ.

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