Нападающий «Бостона» Пастрняк — о покере: мне за это платят

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился мнением об игре в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:2). Чешский нападающий оформил покер, забросив все шайбы «Бостона» в матче.

«Мне нравится играть днём. Интересно. Проснулся и поехал на игру. Нет времени на раздумья, не успеваешь перегореть. Встал с постели и сразу надо ехать, чтобы приготовиться. Конечно, приятно забросить четыре шайбы. Мне за это платят. Хет-трик и ещё один гол придают уверенности.



Для меня с началом нового сезона начался новый год. Я хочу провести его лучше прошлого. В каждом новом сезоне стремлюсь к тому, чтобы выступить в нем чуть лучше, чем в предыдущем. Работаю над этим», – цитирует Пастрняка пресс-служба НХЛ.