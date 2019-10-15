«Колорадо» — единственный клуб в НХЛ, не знающий поражений в нынешнем сезоне
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч прошёл на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3.
После поражения «Эдмонтон Ойлерз» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (1:3) подопечные Джареда Беднара остались единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в нынешнем сезоне. «Лавины» выиграли пять матчей из пяти, благодаря чему занимают первое место в Западной конференции НХЛ. В следующем матче «Эвеланш» сыграют с «Питтсбург Пингвинз».
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Первое место во всей лиге занимает клуб Восточной конференции «Баффало Сэйбрз». «Клинки» выдали лучший старт в клубной истории за последние 11 лет.
«Баффало» лидирует в сезоне НХЛ, показав лучший старт в истории клуба за 11 лет
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