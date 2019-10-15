Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» — единственный клуб в НХЛ, не знающий поражений в нынешнем сезоне

«Колорадо» — единственный клуб в НХЛ, не знающий поражений в нынешнем сезоне
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч прошёл на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3.

После поражения «Эдмонтон Ойлерз» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (1:3) подопечные Джареда Беднара остались единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в нынешнем сезоне. «Лавины» выиграли пять матчей из пяти, благодаря чему занимают первое место в Западной конференции НХЛ. В следующем матче «Эвеланш» сыграют с «Питтсбург Пингвинз».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Первое место во всей лиге занимает клуб Восточной конференции «Баффало Сэйбрз». «Клинки» выдали лучший старт в клубной истории за последние 11 лет.

«Баффало» лидирует в сезоне НХЛ, показав лучший старт в истории клуба за 11 лет
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019