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«Амур» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт на первой минуте матча

«Амур» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт на первой минуте матча
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» принимает «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе первого периода команда Александра Гулявцева впереди со счётом 1:0.

Хозяева открыли счёт на первой минуте матча. Владислав Ушенин переиграл Илью Коновалова спустя 24 секунды после начала встречи.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов — Турбин, Лазарев — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Голубев — Кацуба.

«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);
Н. Аверин — Накладал, Санников — Да Коста — Ратти;
Осипов — Мисюль, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;
Черепанов — Савченко, Каюмов — Иванов — Коваленко;
Афанасьев, Денисенко — Красковский — Полунин, Свитов.

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