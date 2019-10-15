«Амур» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт на первой минуте матча

«Амур» принимает «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе первого периода команда Александра Гулявцева впереди со счётом 1:0.

Хозяева открыли счёт на первой минуте матча. Владислав Ушенин переиграл Илью Коновалова спустя 24 секунды после начала встречи.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Камалов — Турбин, Лазарев — Рассказов — Руденков;

Александров, Величкин — Голубев — Кацуба.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Н. Аверин — Накладал, Санников — Да Коста — Ратти;

Осипов — Мисюль, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;

Черепанов — Савченко, Каюмов — Иванов — Коваленко;

Афанасьев, Денисенко — Красковский — Полунин, Свитов.