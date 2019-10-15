«Сочи» отправил Алтыбармакяна в ВХЛ из-за пропавшей уверенности

Хоккейный клуб «Сочи» отправил в фарм-клуб нападающего Андрея Алтыбармакяна, информирует официальный сайт черноморской команды.
Планируется, что в «вышке» Андрей проведёт три выездных матча в составе «Тамбова»: со «Звездой», воскресенским «Химиком» и ташкентским «Хумо». В нынешнем сезоне КЗЛ Алтыбармакян принял участие в 15 матчах, набрав в них 6 (2+4) очков при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 11 минут и 33 секунды.
Сергей Гомоляко, спортивный директор «Сочи»: «Мы командировали Андрея в ВХЛ, чтобы там он получил игровую практику и вернул свою былую форму. По последним играм было видно, что у него пропала уверенность. Мы в него верим и надеемся, что эта поездка поможет ему выйти на прежний уровень. За «Тамбов» он сыграет в трёх выездных играх, а затем мы ждём его обратно в «Сочи».
- 15 октября 2019
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