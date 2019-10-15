КХЛ внесла десятки изменений в статистику сезона

Департамент проведения соревнований КХЛ на основании данных, представленных комиссией по статистике, принял решение внести изменения в официальные протоколы и статистику матчей чемпионата КХЛ.



№2 «Автомобилист» – «Северсталь»

46:15 («Автомобилист»): снять гол №33 (Бодров Д.), внести гол №51 (Литовченко); снять передачу №51 (Литовченко), внести передачу №33 (Бодров Д.);



№4 «Трактор» – «Витязь»

48:28 («Витязь»): внести передачу №57 (Швец-Роговой);



№27 «Авангард» — «Северсталь»

34:46 («Северсталь»): внести передачу №21 (Кодола), внести передачу №57 (Хлыстов);



№41 «Нефтехимик» — «Динамо» Р

18:11 («Нефтехимик»): внести передачу №24 (Порядин);



№90 ХК «Сочи» – «Торпедо»

42:33 («Торпедо»): внести передачу №8 (Баранцев);



№109 «Амур» – «Адмирал»

47:57 («Адмирал»): внести передачу №25 (Мерескин), внести передачу №41 (Воронин);

59:03 («Амур»): внести передачу №79 (Ушенин Вяч.), внести передачу №46 (Руденков);



№132 «Йокерит» – «Автомобилист»

57:22 («Автомобилист»): снять гол №23 (Мамкин), внести гол №51 (Литовченко); снять передачу №9 (Доус), внести передачу №23 (Мамкин);



№143 «Спартак» – ЦСКА

39:32 (ЦСКА): внести передачу №97 (Капризов);



№145 «Адмирал» – «Сибирь»

21:00 («Адмирал»): снять передачу №7 (Козловский), внести передачу №47 (Мищенко);



№149 «Динамо» Р – «Авангард»

12:11 («Авангард»): снять гол №73 (Чудинов), внести гол №17 (Щербак); снять передачу №86 (Андригетто), внести передачу №73 (Чудинов);

19:22 («Авангард»): снять передачу №27 (Войнов), снять передачу №65 (Бек);



№158 «Сибирь» – «Нефтехимик»

19:39 («Сибирь»): внести передачу №71 (Пуустинен), внести передачу №91 (Романцев);

34:07 («Сибирь»): снять гол №7 (Морозов), внести гол №96 (Коротков); внести передачу №7 (Морозов);



№166 ХК «Сочи» – «Амур»

37:26 (ХК «Сочи»): снять передачу №87 (Росен), внести передачу №17 (Крикунов);



№170 «Автомобилист» – «Трактор»

45:59 («Автомобилист»): внести передачу №15 (Голышев);



№171 «Салават Юлаев» – «Металлург» Мг

15:14 («Металлург»): внести передачу №21 (Нестрашил);



№176 «Йокерит» – ХК «Сочи»

46:27 («Йокерит»): снять передачу №27 (Контиола), внести передачу №21 (О'Нилл);



№182 «Динамо» Р – «Динамо» Мн

03:22 («Динамо» Р): внести передачу №10 (Дарзиньш), внести передачу №73 (Бартулис);



№189 «Ак Барс» – ЦСКА

26:30 («Ак Барс»): внести передачу №25 (Зарипов), внести передачу №33 (Яруллин);



№206 «Динамо» Мск – «Металлург» Мг

24:55 («Динамо»): внести передачу №56 (Игумнов).

Департамент проведения соревнований КХЛ на основании данных, представленных Комиссией по статистике, принял решение внести изменения в официальные протоколы и статистику матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20, связанные с нахождением на площадке игроков в моментах взятия ворот:



№6 «Динамо» Мн – «Нефтехимик»

59:28 снять №88 («Динамо»), внести №99;



№8 «Куньлунь РС» – «Салават Юлаев»

30:44 снять №18 («Куньлунь»), внести №81;



№60 «Торпедо» НН – «Йокерит»

59:00 снять №21 («Торпедо»), внести №12;



№77 «Салават Юлаев» – «Куньлунь РС»

39:43 снять №№18, 61 («Куньлунь»); внести №№91, 7.



Департамент проведения соревнований КХЛ на основании данных, представленных комиссией по статистике, принял решение внести изменения в официальные протоколы и статистику матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20:



№130 «Витязь» – «Металлург» Мг

внести участие в игре — №11 Рожков Никита А. («Металлург» Мг);



№147 «Нефтехимик» – «Йокерит»

снять участие в игре — №77 Рясянен Эмели («Йокерит»);



№182 «Динамо» Р – «Динамо» Мн

Снять участие в игре — №99 Забусов Патрик («Динамо» Р).