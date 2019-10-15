Крис Стюарт возобновил карьеру и подписал контракт с «Филадельфией»

Известный нападающий Крис Стюарт возобновил игровую карьеру и подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз», информирует официальный сайт команды. 31-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, на уровне НХЛ игрок получит за год $ 700 тыс.
В октябре 2018 года хоккеист завершил карьеру по семейным обстоятельствам. В конце сентября Стюарт заключил однолетний контракт со «Слованом», но при этом не явился в расположение клуба.
За карьеру в НХЛ Стюарт выступал за «Миннесоту Уайлд», «Калгари Флэймз», «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз», «Баффало Сэйбрз» и «Анахайм Дакс». За 10 сезонов в североамериканской лиге Крис сыграл 691 матч и набрал 332 (166+166) очка при 747 минутах штрафа и показателе полезности «-48».
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