«Витязь» — «Салават Юлаев»: в воротах гостей сыграет Кареев

Стали известны составы подмосковного «Витязя» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Подольске состоится сегодня, 15 октября, начало матча — в 19:30 мск.



«Витязь»:



Ежов (Самонов);

Ержабек — Евсеенков, Макеев — Швец-Роговой — Шевченко;

Головков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;

Катичев — Шинкевич, Комаров — Чернов — Артюхин;

Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Ларсен — Коледов: Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Майоров.