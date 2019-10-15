«Витязь» — «Салават Юлаев»: в воротах гостей сыграет Кареев
Стали известны составы подмосковного «Витязя» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Подольске состоится сегодня, 15 октября, начало матча — в 19:30 мск.
«Витязь»:
Ежов (Самонов);
Ержабек — Евсеенков, Макеев — Швец-Роговой — Шевченко;
Головков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;
Катичев — Шинкевич, Комаров — Чернов — Артюхин;
Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Ларсен — Коледов: Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Майоров.
- 15 октября 2019
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