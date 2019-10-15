Фрейзер: «Куньлуню» нужно выйти из ямы, к тому же мы потеряли Бартли

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги проигранного домашнего матча с «Северсталью» (1:2 ОТ).



«Это вторая игра, в которой мы по-настоящему испытывали проблемы в обороне. В своей зоне мы играли неэффективно, давали сопернику слишком много голевых шансов и слишком полагались на нашего вратаря. А те шансы, которые возникали у нас в атаке, не могли использовать.



Удаления сегодня создали нам немало сложностей, но что действительно подкосило – так это неудачная игра в большинстве. Мы уступили в соперничестве спецбригад, не слишком хорошо сыграли в обороне – вот и рецепт катастрофы. Надо пытаться выйти из ямы, в которую мы угодили, а это непросто. К тому же мы потеряли Виктора Бартли в середине второго периода, а он был одним из ключевых наших защитников. Надо теперь искать способ закрыть образовавшуюся брешь», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» победила «Куньлунь», забив на последней секунде овертайма