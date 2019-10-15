Расписание матчей НХЛ на 16 октября 2019 года

16 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги пройдёт семь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



02:00 (мск). «Торонто Мэйпл Лифс» — «Миннесота Уайлд»

02:00. «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

03:00. «Виннипег Джетс» — «Аризона Койотс»

04:00. «Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз»

05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз»

05:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Детройт Ред Уингз»

05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Каролина Харрикейнз»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе академии Военно-воздушных сил США.