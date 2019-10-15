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Расписание матчей НХЛ на 16 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 16 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

16 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги пройдёт семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

02:00 (мск). «Торонто Мэйпл Лифс» — «Миннесота Уайлд»

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

02:00. «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

03:00. «Виннипег Джетс» — «Аризона Койотс»

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл

04:00. «Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз»

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

05:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Детройт Ред Уингз»

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт

05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Каролина Харрикейнз»

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе академии Военно-воздушных сил США.

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