Расписание матчей НХЛ на 16 октября 2019 года

16 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги пройдёт семь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
02:00 (мск). «Торонто Мэйпл Лифс» — «Миннесота Уайлд»
02:00. «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
03:00. «Виннипег Джетс» — «Аризона Койотс»
04:00. «Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз»
05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз»
05:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Детройт Ред Уингз»
05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Каролина Харрикейнз»
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе академии Военно-воздушных сил США.
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