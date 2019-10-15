Обращение болельщика к ТВ и яркие чирлидерши. Фото победы «Авангарда» над СКА

15 октября в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Авангард» переиграл петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Боба Хартли одержали третью победу подряд.
Счёт был открыт на третьей минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов. Уже через шесть минут команда гостей сумела отыграться и выйти вперёд, заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Александр Барабанов и Йори Лехтеря. На 29-й минуте «ястребы» восстановили равновесие на табло, гол забил форвард Кирилл Семёнов. На старте третьего периода Павел Дедунов забросил третью шайбу «Авангарда», бросок нападающего стал победным.
Лучшие кадры с матча «Авангард» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 15 октября 2019
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