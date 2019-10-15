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Дубль Сошникова принёс «Салавату» победу над «Витязем»

Дубль Сошникова принёс «Салавату» победу над «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Михаила Кравеца проиграли три из пяти последних матчей, у «Салавата» — две победы в пяти встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 31-й минуте, удачным броском отметился нападающий уфимской команды Никита Сошников. Вскоре форвард «Витязя» Миро Аалтонен восстановил равновесие на табло. В концовке третьего периода Сошников оформил дубль, шайба форварда стала победной.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сошников (Маннинен, Арзамасцев) – 30:34' (4x4)   1:1 Аалтонен (Лаюнен, Йормакка) – 38:06' (5x5)   1:2 Сошников (Маннинен, Арзамасцев) – 56:02' (5x5)
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