Дубль Сошникова принёс «Салавату» победу над «Витязем»

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Михаила Кравеца проиграли три из пяти последних матчей, у «Салавата» — две победы в пяти встречах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 31-й минуте, удачным броском отметился нападающий уфимской команды Никита Сошников. Вскоре форвард «Витязя» Миро Аалтонен восстановил равновесие на табло. В концовке третьего периода Сошников оформил дубль, шайба форварда стала победной.