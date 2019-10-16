Бакош: я лучший нападающий недели в КХЛ? О чём вы вообще?

Нападающий «Адмирала» Мартин Бакош прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги признать его лучшим форвардом прошлой игровой недели.
«Обычно я проверяю ленту новостей в „Инстаграме“, но почему-то в этот день не стал, и мне о выборе лиги сказали ребята. Если честно, первой реакцией было: «О чём вы вообще? Я лучший нападающий недели??». Ведь в КХЛ столько классных форвардов, тот же Капризов сейчас просто в отличной форме. Мне иногда кажется, что у него очков столько, сколько у всей нашей команды в сумме. Но всё равно звание лучшего нападающего стало приятным сюрпризом, очень рад.
Не знаю, может, становлюсь старше и пора взяться за ум наконец и начать добывать очки? А если серьёзно, то если у команды всё идёт хорошо, значит, каждое из её звеньев работает. Всё шло по нарастающей, стала зарождаться «химия», появились моменты, от матча к матчу их реализация становилась лучше. Очень рад, что мы пришли к такой игре, потому что сначала у нашего звена получалось далеко не всё», — цитирует Бакоша пресс-служба КХЛ.
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