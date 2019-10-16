«Спартак» — «Сибирь»: в воротах гостей сыграет Красиков

Стали известны составы московского «Спартака» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало матча — в 19:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Никонцев — Ганзл — Хохлачёв;

Гончаров — Педан, Фёдоров — Столяров — Шашков;

Тришин, Шабловский, Кокарев — Юньков — Цыплаков.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Пиганович, Михайлов — Руохомаа — Пустинен;

Логинов — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Пельтола — Чесалин — Комаров;

Пастухов — Глазков, Зырянов — Романцев — Яковлев.