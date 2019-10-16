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«Спартак» — «Сибирь»: в воротах гостей сыграет Красиков

«Спартак» — «Сибирь»: в воротах гостей сыграет Красиков
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Спартака» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало матча — в 19:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Никонцев — Ганзл — Хохлачёв;
Гончаров — Педан, Фёдоров — Столяров — Шашков;
Тришин, Шабловский, Кокарев — Юньков — Цыплаков.

«Сибирь»:

Красиков (Сятери);
Йокипакка — Пиганович, Михайлов — Руохомаа — Пустинен;
Логинов — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Пельтола — Чесалин — Комаров;
Пастухов — Глазков, Зырянов — Романцев — Яковлев.

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