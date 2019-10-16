«Спартак» — «Сибирь»: в воротах гостей сыграет Красиков
Стали известны составы московского «Спартака» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало матча — в 19:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Никонцев — Ганзл — Хохлачёв;
Гончаров — Педан, Фёдоров — Столяров — Шашков;
Тришин, Шабловский, Кокарев — Юньков — Цыплаков.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Пиганович, Михайлов — Руохомаа — Пустинен;
Логинов — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Пельтола — Чесалин — Комаров;
Пастухов — Глазков, Зырянов — Романцев — Яковлев.
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