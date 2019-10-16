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«Барыс» уступил рижскому «Динамо» в овертайме

«Барыс» уступил рижскому «Динамо» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке уступил рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 26-й минуте счёт открыл нападающий команды гостей Рихард Маренис. Вскоре «Барыс» отыгрался усилиями форварда Алихана Асетова, но на 35-й минуте «Динамо» вновь вышло вперёд после заброшенной шайбы Лауриса Дарзиньша. За первую половину третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Роман Старченко и Картер Эштон. На 55-й минуте «Барыс» вновь сравнял счёт, Асетов оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Кристапс Сотниекс.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо Р
Рига
0:1 Маренис (Батня, Гиллис) – 25:01' (5x5)   1:1 Асетов (Шевченко) – 31:35' (5x5)   1:2 Дарзиньш (Макмиллан) – 34:44' (5x5)   2:2 Старченко (Пакаринен, Диц) – 41:20' (5x4)   2:3 Эштон (Макмиллан, Дарзиньш) – 48:35' (5x4)   3:3 Асетов (Шалапов, Метальников) – 54:56' (5x5)   3:4 Сотниекс (Макмиллан) – 63:32' (3x3)
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