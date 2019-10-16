«Барыс» уступил рижскому «Динамо» в овертайме

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке уступил рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 26-й минуте счёт открыл нападающий команды гостей Рихард Маренис. Вскоре «Барыс» отыгрался усилиями форварда Алихана Асетова, но на 35-й минуте «Динамо» вновь вышло вперёд после заброшенной шайбы Лауриса Дарзиньша. За первую половину третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Роман Старченко и Картер Эштон. На 55-й минуте «Барыс» вновь сравнял счёт, Асетов оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Кристапс Сотниекс.