«Нефтехимик» расторг контракт с Александром Авциным
Нижнекамский «Нефтехимик» расторг соглашение с нападающим Александром Авциным, информирует официальный сайт хоккейного клуба. Контракт с 28-летним хоккеистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Авцин принял участие в 10 матчах, записав на свой счёт заброшенную шайбу и две результативных передачи при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 минут за матч.
В КХЛ Авцин также защищал цвета череповецкой «Северстали», московского «Динамо», «Адмирала» из Владивостока и ярославского «Локомотива». Рекорд — 15 набранных очков в регулярном чемпионате сезона-2017/18.
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