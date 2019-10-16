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«Нефтехимик» расторг контракт с Александром Авциным

«Нефтехимик» расторг контракт с Александром Авциным
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» расторг соглашение с нападающим Александром Авциным, информирует официальный сайт хоккейного клуба. Контракт с 28-летним хоккеистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Авцин принял участие в 10 матчах, записав на свой счёт заброшенную шайбу и две результативных передачи при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 минут за матч.

В КХЛ Авцин также защищал цвета череповецкой «Северстали», московского «Динамо», «Адмирала» из Владивостока и ярославского «Локомотива». Рекорд — 15 набранных очков в регулярном чемпионате сезона-2017/18.

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