Форвард «Металлурга» Коробкин забросил дебютную шайбу в КХЛ

В первом периоде матча с хоккейным клубом «Сочи» заброшенной шайбой отметился нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин. Для 21-летнего хоккеиста гол стал дебютным в КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



ХК «Сочи»:



Налимов (Шикин);

Бертильссон — Эллис, Коллинз — Розен — Стрёмвалль;

Петров — Погоришный, Крикунов — Дугин — Шмелёв;

Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Калетник;

Гордеев, Архипов — Томилин — Капустин, Старков.



«Металлург»:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулемин;

Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.

