Форвард «Металлурга» Коробкин забросил дебютную шайбу в КХЛ
В первом периоде матча с хоккейным клубом «Сочи» заброшенной шайбой отметился нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин. Для 21-летнего хоккеиста гол стал дебютным в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
ХК «Сочи»:
Налимов (Шикин);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Розен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Крикунов — Дугин — Шмелёв;
Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Калетник;
Гордеев, Архипов — Томилин — Капустин, Старков.
«Металлург»:
Галимов (Кошечкин);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулемин;
Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.
- 16 октября 2019
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