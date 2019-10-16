«Динамо» М — ЦСКА: у хозяев ноль минут штрафа, у гостей — 25

Московское «Динамо» потерпело поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Для подопечных Игоря Никитина победа стала пятой подряд, у «Динамо» — три поражения в пяти последних матчах.



Статистика матча «Динамо» — ЦСКА:



броски: 55-50;

броски в створ: 23-25;

вбрасывания: 30-23;

блокированные броски: 11-19;

силовые приёмы: 15-9;

время в атаке: 08:37-07:46;

штраф: 0-25.



Счёт во встрече был открыт на девятой минуте игры, форвард «Динамо» Андре Петерссон отличился в большинстве. На старте второго периода «армейцы» восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Антона Слепышева. На 46-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол в актив записал форвард Максим Мамин, шайба стала победной.



ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби