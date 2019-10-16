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«Динамо» М — ЦСКА: у хозяев ноль минут штрафа, у гостей — 25

«Динамо» М — ЦСКА: у хозяев ноль минут штрафа, у гостей — 25
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» потерпело поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Для подопечных Игоря Никитина победа стала пятой подряд, у «Динамо» — три поражения в пяти последних матчах.

Статистика матча «Динамо» — ЦСКА:

броски: 55-50;
броски в створ: 23-25;
вбрасывания: 30-23;
блокированные броски: 11-19;
силовые приёмы: 15-9;
время в атаке: 08:37-07:46;
штраф: 0-25.

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте игры, форвард «Динамо» Андре Петерссон отличился в большинстве. На старте второго периода «армейцы» восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Антона Слепышева. На 46-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол в актив записал форвард Максим Мамин, шайба стала победной.

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби
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