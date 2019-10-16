«Динамо» М — ЦСКА: у хозяев ноль минут штрафа, у гостей — 25

Московское «Динамо» потерпело поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Для подопечных Игоря Никитина победа стала пятой подряд, у «Динамо» — три поражения в пяти последних матчах.
Статистика матча «Динамо» — ЦСКА:
броски: 55-50;
броски в створ: 23-25;
вбрасывания: 30-23;
блокированные броски: 11-19;
силовые приёмы: 15-9;
время в атаке: 08:37-07:46;
штраф: 0-25.
Счёт во встрече был открыт на девятой минуте игры, форвард «Динамо» Андре Петерссон отличился в большинстве. На старте второго периода «армейцы» восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Антона Слепышева. На 46-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол в актив записал форвард Максим Мамин, шайба стала победной.
- 16 октября 2019
-
22:09
-
21:58
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:26
-
21:19
-
21:05
-
20:31
-
19:54
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:57
-
18:56
-
18:46
-
18:37
-
18:25
-
17:56
-
17:45
-
17:24
-
17:11
-
17:08
-
16:59
-
16:42
-
16:11
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:59