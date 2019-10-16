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ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:2. Для подопечных Игоря Никитина победа стала пятой подряд, у «Динамо» — три поражения в пяти последних матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте игры, форвард «Динамо» Андре Петерссон отличился в большинстве. На старте второго периода «армейцы» восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Антона Слепышева. На 46-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол в актив записал форвард Максим Мамин, шайба стала победной.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Петерссон (Шипачёв, Чайковски) – 12:58' (5x4)   1:1 Слепышев (Науменков, Светлаков) – 22:01' (5x5)   1:2 Мамин (Карнаухов, Толчинский) – 45:18' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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