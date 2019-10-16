Капризов — о своей благотворительности: добрые дела лучше делать тихо

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:1) и ответил на вопросы о благотворительности.



«Где-то не совсем свою игру сыграли, могли намного быстрее играть.



Шипачёв — хороший игрок, все это знают. Он много лет это доказывает. Стараюсь не обращать внимания на гонку бомбардиров. Но немного слежу, интересно. Почему бы и нет. Не обидно, что отстал на один балл от Шипачёва. Главное, выиграли.



Не видел момента с удалением Вея. Потом, в начале второго периода, спросил у судьи, он сказал, что колющий удар был. Когда выпадает ключевой игрок, тем более в первом периоде, а затем и пятиминутное удаление, конечно, это неприятно для команды. Слава богу, почти пять минут выстояли. В конце только пропустили. Почему кроме нарушения Вея не было удалений? Это не у меня надо спрашивать, а у судей. Мы сегодня не так уж сильно на удаления лезли. Не удивило, что не было удалений, просто судьи давали больше играть.



Моя благотворительность? Там больше папа этим занимался. Многие ребята это делают, ничего такого в этом нет. Думаю, добрые дела лучше делать тихо», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби