Нападающий Макаренко и защитник Климонтов не подошли «Спартаку»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок рассказал, что защитник Константин Климонов и нападающий Павел Макаренко не подошли команде.
«Климонтова и Макаренко, с которыми были подписаны пробные контракты, в «Спартаке» не будет. Мы их посмотрели, они без предсезонки. Если бы они были на голову выше наших игроков, тогда да», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В прошлом сезоне 24-летний Макаренко защищал цвета «Торпедо». Хоккеист принял участие в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу и три результативные передачи при показателе полезности «0» и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф нападающий принял участие в пяти матчах, заработав показатель полезности «-1».
29-летний Климонтов в прошлом сезоне провёл 45 матчей за «Барыс» и «Сибирь», набрав 5 (2+3) очков.
- 16 октября 2019
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