Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Коламбусом»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев. Для «Старз» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Шайбы в составе победителей забросили: Зак Веренски, Александер Веннберг и Сонни Милано. Двумя результативными передачами отметился форвард «Далласа» Александр Радулов.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 16 минут 28 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, заблокировал 2 броска и окончил матч с показателем полезности «-+2». Нападающий «Старз» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.