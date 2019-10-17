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Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Коламбусом»

Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев. Для «Старз» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Шайбы в составе победителей забросили: Зак Веренски, Александер Веннберг и Сонни Милано. Двумя результативными передачами отметился форвард «Далласа» Александр Радулов.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 16 минут 28 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, заблокировал 2 броска и окончил матч с показателем полезности «-+2». Нападающий «Старз» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Веренски (Нюквист, Джонс) – 07:42' (5x5)   2:0 Веннберг – 15:01' (5x5)   2:1 Хейсканен (А. Радулов, Федун) – 18:08' (6x5)   3:1 Милано (Лилья, Нэш) – 49:07' (5x5)   3:2 Павелски (Сегин, А. Радулов) – 59:55' (6x5)
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