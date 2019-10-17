Александр Овечкин догнал Жана Беливо по очкам в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.
Капитан «столичной» команды Александр Овечкин отметился результативной передачей. Благодаря этому российский форвард вышел на 42-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1219-е очко. Александр догнал по этому показателю знаменитого Жана Беливо (1219), при этом канадец провёл на 33 матча больше. На 41-м месте располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1228).
Статистика Александра Овечкина в сезоне-2019/20
Рекордсмен по очкам в НХЛ – Уэйн Гретцки (2857 очков). Второе место занимает Яромир Ягр (1921), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1887). Среди действующих игроков на первом месте располагается форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон (1480).
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