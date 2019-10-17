5 очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Филадельфию», у Проворова – пас

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Поединок состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:3.
Главным героем матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На счету канадского нападающего гол и четыре результативные передачи. Также в составе «Эдмонтона» забивали защитники Брэндон Мэннинг и Итан Бир и форварды Леон Драйзайтль (дубль) и Райан Ньюджент-Хопкинс.
В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился Иван Проворов.
Таким образом, «Эдмонтон» одержал шестую победу в семи играх. «Филадельфия» в свою очередь потерпела третье поражение подряд.
В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Филадельфия» сыграет с «Даллас Старз».
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