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5 очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Филадельфию», у Проворова – пас

5 очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Филадельфию», у Проворова – пас
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Поединок состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:3.

Главным героем матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На счету канадского нападающего гол и четыре результативные передачи. Также в составе «Эдмонтона» забивали защитники Брэндон Мэннинг и Итан Бир и форварды Леон Драйзайтль (дубль) и Райан Ньюджент-Хопкинс.

В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился Иван Проворов.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал шестую победу в семи играх. «Филадельфия» в свою очередь потерпела третье поражение подряд.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Филадельфия» сыграет с «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 01:13'   1:1 Ворачек (Жиру, Кутюрье) – 07:36'   2:1 Бир (Нил, Ньюджент-Хопкинс) – 14:52'   3:1 Макдэвид (Расселл, Клефбом) – 32:34'   4:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 34:32'   5:1 Драйзайтль (Макдэвид) – 36:26'   6:1 Мэннинг (Макдэвид, Кассиан) – 43:40'   6:2 Линдблом (Ворачек, Браун) – 55:20'   6:3 Ворачек (Проворов, Жиру) – 57:42'
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