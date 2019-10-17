Рирден: Самсонов изменил свою игру после 20 минут. Это многое говорит о нём

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3) и оценил действия голкипера Ильи Самсонова.

«Я не переживал, что мы уступали 0:2, был уверен в команде, она не паниковала. Самсонов провёл хороший матч, особенно для молодого вратаря. В первом периоде всё шло не так, как он бы хотел, и он во время матча изменил свою игру, успокоился, правильно занимал позицию. После первого периода он понял, что может играть лучше, и стал играть лучше. Это многое говорит об игроке», — сказал Рирден после матча.

Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32 и одержал третью победу в сезоне в четырёх матчах. Самсонов выиграл все три матча в НХЛ, сыгранных в стартовом составе. В единственном матче, в котором Илье на данный момент не удалось одержать победу, он появился на льду при счёте 0:3 с «Колорадо Эвеланш».