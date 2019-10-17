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Бабаев: в КХЛ привыкли лизать задницу легионерам

Бабаев: в КХЛ привыкли лизать задницу легионерам
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о проблемах, которые существуют в клубах Континентальной хоккейной лиги. По его словам, руководители команд слишком трепетно относятся к иностранным хоккеистам.

«В Северной Америке всё построено на позитиве. Не понимаю, почему у нас не везде так. Понятно, что в командах есть классные иностранцы. У нас привыкли им задницу лизать. Любовь, которую мы проявляем к легионерам, как правило, безответная. Когда мы приезжаем в другую лигу, то должны быть на две головы выше местных игроков, только в этом случае попадаем в состав. У нас же зачастую иностранцев берут по объявлению и держатся за них до последнего», — приводит слова Бабаева «Советский спорт».

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