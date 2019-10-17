Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Каспарайтис — о допинге Зыкова: в мои времена мы предпочитали алкоголь

Каспарайтис — о допинге Зыкова: в мои времена мы предпочитали алкоголь
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о дисквалификации нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей. Россиянину не выплатят зарплату за указанный период.

«Сколько раз говорил: нельзя принимать ничего из того, что ты не знаешь. Спорт должен быть здоровым и чистым. Многие молодые игроки просто не понимают, что они принимают! Какие-то витамины, возбуждающие вещества, анаболики… Отсюда кто-то и попадает на проблемы. Я не думаю, что Зыков вкалывал себе какие-то анаболики или что-то круче. Но нужно понимать, что в каждой стране свои законы.

Мои времена? В мои времена мы предпочитали алкоголь (смеётся). Это сейчас многие молодые ребята увлекаются какой-то ерундой, препаратами и прочим бредом. Зачем это всё? Теперь Зыкову и всей остальной молодёжью всё это будет уроком», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Вегас» — проклятое место для русских. Зыков по глупости попался на допинге
Говорят, что он принимал это вещество на протяжении четырёх лет.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019