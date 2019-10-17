Каспарайтис — о допинге Зыкова: в мои времена мы предпочитали алкоголь

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о дисквалификации нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей. Россиянину не выплатят зарплату за указанный период.
«Сколько раз говорил: нельзя принимать ничего из того, что ты не знаешь. Спорт должен быть здоровым и чистым. Многие молодые игроки просто не понимают, что они принимают! Какие-то витамины, возбуждающие вещества, анаболики… Отсюда кто-то и попадает на проблемы. Я не думаю, что Зыков вкалывал себе какие-то анаболики или что-то круче. Но нужно понимать, что в каждой стране свои законы.
Мои времена? В мои времена мы предпочитали алкоголь (смеётся). Это сейчас многие молодые ребята увлекаются какой-то ерундой, препаратами и прочим бредом. Зачем это всё? Теперь Зыкову и всей остальной молодёжью всё это будет уроком», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 17 октября 2019
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