Яруллин: игра «Йокерита» не отличается от игры российских команд

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился впечатлениями от матча с «Йокеритом» (4:3 ОТ).



«Такая игра нужна для проверки себя. Начали хорошо, но потом было это неважное большинство, которое переломило ход встречи. Пропустили два гола, соперник убежал вперед. И всё, начинали играть уже заново.



Игра «Йокерита» не отличается от игры российских команд по стилю. Сейчас уже во всем мире хоккей становится одинаковым. Все бегут, все бросают, так же толкаются.



По поводу агрессивного хоккея, просто был накал эмоций, и они хотели выиграть, и мы. Где-то потолкались, иногда зашкаливали эмоции. Никто не собирался драться, нам это сегодня было не нужно.



Предстоящее «Зелёное дерби»? Наконец-то настал этот день. На самом деле, и болельщики его ждали, и мы. Это всегда интересно, эмоционально.



Первый овертайм в сезоне для «Ак Барса»? Мы готовы играть и в дополнительное время, и на буллитах. Но лучше, конечно, выигрывать в основное время», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.