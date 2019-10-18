«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч состоялся на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Блейк Коулман, Кайл Палмьери, Майлз Вуд, Никита Гусев и Пи Кей Суббэн.
Первый номер драфта Джек Хьюз набрал первое очко в НХЛ. Американский форвард отметился результативной передачей, когда отличился Вуд. Хьюз подправил шайбу после броска Мэтта Теннисона, после чего шайбу ещё раз подправил Вуд. В шести предыдущих матчах за «Дэвилз» Хьюз не набрал очков при показателе полезности «-4».
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ
Таким образом, «Нью-Джерси» одержал свою первую победу в сезоне НХЛ. Ранее команда проиграла шесть матчей кряду.
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