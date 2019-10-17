The Hockey News: первый номер драфта Джек Хьюз может быть отправлен в АХЛ

Обозреватель The Hockey News Стивен Эллис прокомментировал игру «Нью-Джерси Дэвилз», за который выступают первый номер драфта Джек Хьюз и российский форвард Никита Гусев.

«Вы бы солгали, если бы верили, что такие люди, как Виктор Олофссон, Сэм Лафферти, Илья Михеев или Тревор Мур, будут теми нападающими, которые станут доминировать в споре новичков. Но вышло так, что Каапо Какко забил только один гол в трёх матчах за «Рейнджерс», а Хьюз и вовсе не набрал ничего в шести матчах за «Дэвилз». Аргумент, что Хьюз не был готов к НХЛ, понятен. Есть реальная вероятность того, что Хьюз только выиграет, если проведёт какое-то время в АХЛ, где адаптируется к профессиональной лиге после нескольких лет убийства молодых талантов в рамках программы развития сборной США по хоккею.

Дела в «Нью-Джерси» не могут идти хуже. Команда всё ещё не забила ни одного гола в большинстве, а более одного раза забрасывали только Гусев, Палмьери и Блейк Коулман. Это не проблема Хьюза, это системная проблема состава. Понижение Гусева в четвёртое звено — это совсем не то, что планировали «дьяволы» в нынешнем сезоне. Игра Хьюза с Йеспером Боквистом и Уэйном Симмондсом тоже не идеальна. На данный момент Хьюз — диспетчер без финишёра, ему некому отдать передачу. Время Хьюза придёт, не каждый же может быть похож на Мэттьюса, который забил четыре гола в своей первой игре», — отметил Эллис.

В шести матчах за «Дэвилз» Хьюз не набрал очков при показателе полезности «-4». «Нью-Джерси» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав два очка в шести матчах и не одержав ни одной победы.