Победитель МЧМ-2011 Двуреченский покинул белорусский клуб после 10 матчей

Нападающий Никита Двуреченский покинул «Шахтёр», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Российский форвард присоединился к команде в сентябре этого гола и успел провести за солигорчан 10 матчей в экстралиге А, в которых отметился 6 (1+5) очками при показателе полезности «-2». На этом отрезке «горняки» одержали четыре победы при шести поражениях. Единственный гол Двуреченский забил «Могилёву» в дебютной игре за команду, отправив шайбу в пустые ворота.

За плечами 28-летнего форварда внушительный список достижений: серебряный призёр юниорского чемпионата мира-2009, победитель молодёжного чемпионата мира-2011, чемпион ВХЛ в составе «Динамо» (Санкт-Петербург) в сезоне-2017/18, чемпион первой лиги Словакии (2018/19).