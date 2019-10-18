Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.
Главной звездой дня признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, оформивший дубль в матче с «Виннипег Джетс» (3:1).
Второй звездой назван форвард «Баффало Сэйбрз» Кейси Миттельштадт, принявший участие во всех голевых атаках команды в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). Американский нападающий забросил две шайбы, а также сделал результативную передачу.
Замкнул тройку лучших защитник «Монреаль Канадиенс» Виктор Мете. Канадский хоккеист в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:0) прервал самую продолжительную безголевую серию в НХЛ, забросив первую шайбу в карьере.
Защитник «Монреаля» прервал самую продолжительную безголевую серию в НХЛ. Видео
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