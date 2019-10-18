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У «Автомобилиста» девять поражений в 11 последних матчах

У «Автомобилиста» девять поражений в 11 последних матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Боба Хартли.

Омская команда продлила победную серию до четырёх матчей, а хозяева потерпели четвёртое поражение подряд. Помимо этого подопечные Андрея Мартемьянова потерпели девятое поражение в последних 11 матчах. В прошлом сезоне «Автомобилист» добрался до полуфинала Восточной конференции.

«Ястребы» открыли счёт уже на 47-й секунде стараниями Роба Клинкхаммера, а спустя три с половиной минуты преимущество гостей укрепил Валентин Пьянов. В концовке первого периода защитник омской команды Виталий Пивцакин получил дисциплинарный штраф до конца матча, а Анатолий Голышев реализовал численный перевес. На 48-й минуте гости забросили третью шайбу усилиями Кирилла Семёнова.

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