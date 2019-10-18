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Хишир подписал семилетний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой $ 7,25 млн в год

Хишир подписал семилетний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой $ 7,25 млн в год
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир подписал новый семилетний контракт, информирует официальный сайт американского клуба.

Швейцарский хоккеист подпишет договор на общую сумму $ 50,75 млн (среднегодовая зарплата составит $ 7,25 млн). 20-летний хоккеист проводит свой последний сезон по трёхлетнему контракту новичка, который он подписал в 2017 году.

В нынешнем сезоне на счету игрока две результативные передачи в шести матчах регулярного чемпионата с показателем полезности «–2». Всего в НХЛ он провёл 157 матчей, забросил 37 шайб и отдал 64 результативные передачи при показателе полезности «+8» и 50 минутах штрафного времени.

«Дьяволы» выбрали Хишира под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году.

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