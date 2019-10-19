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Гол Бира принёс «Эдмонтону» победу над «Детройтом»

Гол Бира принёс «Эдмонтону» победу над «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» на домашней площадке переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев.

Победную шайбу во тором периоде забросил защитник «Эдмонтона» Итан Бир. Голом в составе победителей также отметился Джеймс Нил. Две результативные передачи на свой счёт записал Дарнелл Нурс. В составе гостей голом отметился Майк Грин. Все шайбы были заброшены во втором периоде.

Для «Эдмонтон Ойлерз» эта победа стала седьмой в восьми матчах регулярного чемпионата. «Детройт Ред Уингз» проиграл пятую встречу из восьми. «Эдмонтон Ойлерз» продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Нил (Чиассон, Нурс) – 27:39' (5x5)   2:0 Бир (Драйзайтль, Нурс) – 32:22' (5x5)   2:1 Грин (Бертуцци, Боуи) – 36:37' (5x5)
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