Гол Бира принёс «Эдмонтону» победу над «Детройтом»
«Эдмонтон Ойлерз» на домашней площадке переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев.
Победную шайбу во тором периоде забросил защитник «Эдмонтона» Итан Бир. Голом в составе победителей также отметился Джеймс Нил. Две результативные передачи на свой счёт записал Дарнелл Нурс. В составе гостей голом отметился Майк Грин. Все шайбы были заброшены во втором периоде.
Для «Эдмонтон Ойлерз» эта победа стала седьмой в восьми матчах регулярного чемпионата. «Детройт Ред Уингз» проиграл пятую встречу из восьми. «Эдмонтон Ойлерз» продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги.
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