Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин продлил результативную серию до шести матчей

Овечкин продлил результативную серию до шести матчей
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2.

Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей. Российский нападающий набирает очки в шестом матче подряд. За этот период ему удалось записать на свой счёт четыре результативных броска и четыре голевые передачи.

Овечкин набрал 1220-е очко и вышел на чистое 42-е место в НХЛ по очкам. До этого 34-летний россиянин делил эту строчку с Жаном Беливо. Следующей целью Овечкина является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — на его счету 1228 очков.

В нынешнем сезоне Александр провёл девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «-2».

Голы Панарина и Бучневича произвели фурор в НХЛ! Разыграли, как на приставке
Но победа в принципиальном матче досталась «Вашингтону».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019