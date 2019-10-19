Овечкин продлил результативную серию до шести матчей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2.



Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей. Российский нападающий набирает очки в шестом матче подряд. За этот период ему удалось записать на свой счёт четыре результативных броска и четыре голевые передачи.



Овечкин набрал 1220-е очко и вышел на чистое 42-е место в НХЛ по очкам. До этого 34-летний россиянин делил эту строчку с Жаном Беливо. Следующей целью Овечкина является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — на его счету 1228 очков.



В нынешнем сезоне Александр провёл девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «-2».

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