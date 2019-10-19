Голы Панарина и Бучневича произвели фурор в НХЛ! Разыграли, как на приставке

Матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» был интересен, в первую очередь, как противостояние двух российских звёзд — Артемия Панарина и Александра Овечкина. Форвард «рейнджеров» подошёл к этой встрече с отличными отзывами в прессе, но двумя «пустыми» матчами без набранных очков. Овечкин же наоборот, набрал 7 (4+3) очков в пяти предыдущих встречах, но ряд поражений «столичных» не давали журналистам возможности лишний раз восхититься Великой Восьмёркой.

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На эту встречу у «Кэпиталз» вернулся в строй защитник Михал Кемпны, который 20 марта получил травму подколенного сухожилия и всё лето восстанавливался. «Я готов играть, для меня это радостное событие», — отметил чех. Одновременно с этим «Вашингтон» поместил в список долгосрочно травмированных нападающего Рихарда Паника, который получил травму в матче с «Торонто» в нелепом столкновении с одноклубником Йонасом Зигенталером и пропустит не менее 10 встреч.

Сама игра получилась не самой обычной по сценарию, но вполне логичной: «Вашингтон» забивал много, а «Рейнджерс» — красиво. Первым отличился форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши, который отличился в жуткой суматохе на чужом пятачке во время розыгрыша большинства. Вернее, автором гола стал защитник «Рейнджерс» Марк Стаал, затолкавший шайбу за линию своими коньками, но формальным автором гола записали именно Оши.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Чуть позже бедолага Кемпны получил локтем в голову от форварда гостей Брэндона Лемье, в котором взыграли гены его знаменитого дяди Клода. Отомстить за только что восстановившегося партнёра взялся Радко Гудас, которому удалось вразумить более молодого оппонента.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Затем «рейнджеры» получили право на большинство, когда на скамейку штрафников присел Никлас Бекстрём, и великолепная атака удалась тройке Зибанеджада. Центрфорвард гостей вывел на бросок Павла Бучневича, который сравнял счёт.

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Видео можно посмотреть в «твиттере» Rangers MSGN

Шайба всё того же Михала Кемпны в конце первого периода и гол Ника Дауда в начале второго принесли «Вашингтону» новое лидерство, отыграть которое ньюйоркцам не удалось. Изо всех сил старался Артемий Панарин, разыгравший красивейшую комбинацию с Крисом Крайдером, завершившуюся броском в уже опустевший угол ворот, но игровая инициатива находилась в руках «Кэпиталз», и в третьем отрезке встречи «рейнджеры» снова «попали под раздачу».

«У нас хорошая, симпатичная команда. Играть с Микой и Панариным очень приятно. Но нам нужно найти способ держаться подальше от скамейки штрафников», — отметил после игры Крайдер.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Rangers MSGN.

Ти Джей Оши оформил дубль, подправив на пятачке мощный выстрел Джона Карлсона, закрепив перевес «Вашингтона» в две шайбы, а Гарнет Хэтэуэй поставил в матче точку, забив в пустые ворота.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Более того, счёт в матче мог бы быть ещё более крупным, если бы Якуб Врана во втором периоде реализовал штрафной бросок в ворота Хенрика Лундквиста. «Ключом к победе сегодня была игра спецбригад. Увы, у соперника они оказались сильнее», — сказал шведский ветеран после матча, в котором отразил 29 бросков из 33.

Календарь «Вашингтон Кэпиталз»

Видео можно посмотреть в «твиттере» Rangers MSGN.

Что же касается Александра Овечкина, то он сделал 8 бросков в створ, забить не сумел, но продлил результативную серию, записав на свой счёт голевую передачу. Это позволило ему набрать 1220-е очко и выйти на чистое 42-е место в НХЛ по очкам. До этого 34-летний россиянин делил эту строчку с Жаном Беливо. Следующей целью Овечкина является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого на счету 1228 очков.