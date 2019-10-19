В. Кулёмин догнал Капризова по победным голам. У него лучший сезон в карьере
«Куньлунь Ред Стар» принимал в Китае московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Московский клуб одержал третью победу в четырёх матчах.
Автором победной шайбы стал нападающий Вячеслав Кулёмин. Благодаря этому голу Кулёмин вышел на первое место в КХЛ по победным шайбам в сезоне (4), догнав Кирилла Капризова.
29-летний нападающий проводит лучший сезон в карьере. Впервые за 12 сезонов в КХЛ Кулёмин забросил семь шайб за чемпионат. На это ему потребовалось всего 18 матчей. Вячеслав делит первое место в списке лучших снайперов команды с Вадимом Шипачёвым.
Посмотреть видео гола Кулёмина можно на официальном сайте КХЛ.
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