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Зарипов — четвёртый игрок, проведший 700 матчей в КХЛ

Зарипов — четвёртый игрок, проведший 700 матчей в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» принимает в Уфе «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого счёт в «зелёном дерби» — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Капитан казанского клуба Данис Зарипов проводит 700-й матч в КХЛ. Он стал четвёртым хоккеистом в истории, кому покорилась такая отметка. Ранее до неё добрались нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин (750), защитник «Магнитки» Евгений Бирюков (740) и нападающий «Спартака» Денис Кокарев (701).

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Майоров.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Фазылзянов, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Ожиганов, Воронков — Михеев — Зарипов;
Педан — Хенкель, Глухов — Основин — Фисенко;
Лямкин, Марушев, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

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