Зарипов — четвёртый игрок, проведший 700 матчей в КХЛ

«Салават Юлаев» принимает в Уфе «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого счёт в «зелёном дерби» — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Капитан казанского клуба Данис Зарипов проводит 700-й матч в КХЛ. Он стал четвёртым хоккеистом в истории, кому покорилась такая отметка. Ранее до неё добрались нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин (750), защитник «Магнитки» Евгений Бирюков (740) и нападающий «Спартака» Денис Кокарев (701).

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Майоров.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Фазылзянов, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Ожиганов, Воронков — Михеев — Зарипов;

Педан — Хенкель, Глухов — Основин — Фисенко;

Лямкин, Марушев, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.