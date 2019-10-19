«Йокерит» — «Торпедо»: стали известны составы команд

Стали известны составы финского «Йокерита» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 19 октября, начало игры — в 17:00 мск. Отметим, что «Торпедо» никогда не побеждало «Йокерит» в гостях в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.



«Йокерит»:



Ниеми (Калниньш);

Лехтонен — Грант, Мяэналанен — Контиола — Мюттюнен;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Оксанен;

Рясанен, Йоэнсуу — М. Ниеми — Анттила.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Аляев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;

Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;

Меляков — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;

Минеев, Щехура — Белевич — Гончарук.