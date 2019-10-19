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«Йокерит» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Йокерит» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Йокерит» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы финского «Йокерита» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 19 октября, начало игры — в 17:00 мск. Отметим, что «Торпедо» никогда не побеждало «Йокерит» в гостях в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.

«Йокерит»:

Ниеми (Калниньш);
Лехтонен — Грант, Мяэналанен — Контиола — Мюттюнен;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Оксанен;
Рясанен, Йоэнсуу — М. Ниеми — Анттила.

«Торпедо»:

Тихомиров (Мольков);
Аляев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;
Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;
Меляков — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;
Минеев, Щехура — Белевич — Гончарук.

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