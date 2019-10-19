Реакция главы Башкортостана на третий гол «Салавата» в «зелёном дерби»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду выиграл у казанского «Ак Барса» в «зелёном дерби», встреча завершилась со счётом 3:1.



После третьего гола «Салавата Юлаева», забитого Александром Кадейкиным, камера показала реакцию главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, находившегося на арене.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва «Салават» открыл счёт усилиями нападающего Линуса Умарка. На 28-й минуте голом отметился защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин. На 33-й минуте команда хозяев вновь вышла вперёд, заброшенную шайбу в актив записал защитник Евгений Лисовец. В концовке встречи точку броском в пустые ворота поставил Кадейкин.