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Сошникову вручили Чак-чак Cup за победу в «зелёном дерби»

Сошникову вручили Чак-чак Cup за победу в «зелёном дерби»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду выиграл у казанского «Ак Барса» в «зелёном дерби», встреча завершилась со счётом 3:1

Теперь за победу в «зелёном дерби» вручается Чак-чак Cup, после окончания встречи его забрал нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва «Салават» открыл счёт усилиями нападающего Линуса Умарка. На 28-й минуте голом отметился защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин. На 33-й минуте команда хозяев вновь вышла вперёд, заброшенную шайбу в актив записал защитник Евгений Лисовец. В концовке встречи точку броском в пустые ворота поставил форвард уфимцев Александр Кадейкин.

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