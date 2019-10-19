«Трактор» проиграл четыре последних матча, забросив шесть шайб

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0



Подопечные Петериса Скудры потерпели четвёртое поражение подряд, забросив в этих матчах только шесть шайб. Челябинский коллектив расположился на восьмой строчке Восточной конференции, заработав в 21 матче 18 очков.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 24-й минуте команда хозяев открыла счёт, точный бросок в актив записал нападающий Иван Телегин. В середине третьего периода «армейский» коллектив упрочил преимущество, шайбу забросил форвард Иржи Секач. В концовке встречи точку поставил нападающий хозяев Михаил Григоренко. «Сухой» матч оформил голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

ЦСКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Трактор»