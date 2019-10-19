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ЦСКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Трактор»

ЦСКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. Для подопечных Игоря Никитина победа стала шестой подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 24-й минуте команда хозяев открыла счёт, точный бросок в актив записал нападающий Иван Телегин. В середине третьего периода «армейский» коллектив упрочил преимущество, шайбу забросил форвард Иржи Секач. В концовке встречи точку поставил нападающий хозяев Михаил Григоренко. «Сухой» матч на счету голкипера ЦСКА Ильи Сорокина.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Телегин (Слепышев, Светлаков) – 24:31' (5x5)   2:0 Секач (Телегин, Вей) – 50:57' (5x5)   3:0 Григоренко (Секач) – 58:12' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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