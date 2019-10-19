ЦСКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Трактор»
Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. Для подопечных Игоря Никитина победа стала шестой подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 24-й минуте команда хозяев открыла счёт, точный бросок в актив записал нападающий Иван Телегин. В середине третьего периода «армейский» коллектив упрочил преимущество, шайбу забросил форвард Иржи Секач. В концовке встречи точку поставил нападающий хозяев Михаил Григоренко. «Сухой» матч на счету голкипера ЦСКА Ильи Сорокина.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Телегин (Слепышев, Светлаков) – 24:31' (5x5) 2:0 Секач (Телегин, Вей) – 50:57' (5x5) 3:0 Григоренко (Секач) – 58:12' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 19 октября 2019
-
19:57
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:01
-
16:57
-
16:32
-
16:13
-
15:47
-
15:31
-
15:18
-
14:49
-
14:26
-
14:04
-
13:37
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:31
-
12:25
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
11:03
Партнерский контент