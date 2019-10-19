ЦСКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Трактор»

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. Для подопечных Игоря Никитина победа стала шестой подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 24-й минуте команда хозяев открыла счёт, точный бросок в актив записал нападающий Иван Телегин. В середине третьего периода «армейский» коллектив упрочил преимущество, шайбу забросил форвард Иржи Секач. В концовке встречи точку поставил нападающий хозяев Михаил Григоренко. «Сухой» матч на счету голкипера ЦСКА Ильи Сорокина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.