Фрейзер: слишком часто «Куньлунь» проигрывает в равных матчах

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился мнением о матче с московским «Динамо» (1:2).



«Это была тяжёлая, боевая игра хорошего уровня. Старт для нас выдался тяжелым, учитывая большое количество удалений. Но позже в ходе первого периода мы заиграли быстрее и оказывали серьёзное давление на «Динамо». И до конца матча играли неплохо. В целом звено Крэкнелла удачно сыграло против звена Шипачёва, мы прикрыли основных лидеров соперника, и это дало нам шанс победить. Спецбригады тоже сыграли хорошо, мы забили в большинстве. Но многого не выиграешь, забивая по одному голу. Это наша проблема на протяжении всего сезона, мы обязаны забивать больше.



Возможно, скорое возвращение Вольски нам поможет. Мне понравились наши новые игроки, которые пришли из другой лиги, не имея опыта игры на таком уровне. По-моему, они хорошо влились в команду, достойно боролись, и в целом это была зрелищная и интересная игра. Но, к сожалению, слишком часто в таких равных матчах мы в итоге оказываемся проигравшей стороной», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Московское «Динамо» одолело «Куньлунь» и одержало 3-ю победу в четырёх матчах