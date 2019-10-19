Московское «Динамо» одолело «Куньлунь» и одержало 3-ю победу в четырёх матчах

«Куньлунь Ред Стар» принимал в Китае московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 8-й минуте стараниями Вадима Шипачёва, реализовавшего численный перевес. Этот гол стал для игрока 200-м в КХЛ. «Драконы» восстановили равновесие после точного броска Адама Кракнелла в большинстве. Московская команда вернула лидерство после гола Вячеслава Кулёмина на 45-й минуте.



«Динамо» одержало третью победу в последних четырёх матчах, а «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. 21 октября бело-голубые проведут выездной матч с «Амуром», а «драконы» в тот же день примут в Китае ХК «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.