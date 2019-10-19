Московское «Динамо» одолело «Куньлунь» и одержало 3-ю победу в четырёх матчах

«Куньлунь Ред Стар» принимал в Китае московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 8-й минуте стараниями Вадима Шипачёва, реализовавшего численный перевес. Этот гол стал для игрока 200-м в КХЛ. «Драконы» восстановили равновесие после точного броска Адама Кракнелла в большинстве. Московская команда вернула лидерство после гола Вячеслава Кулёмина на 45-й минуте.
«Динамо» одержало третью победу в последних четырёх матчах, а «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. 21 октября бело-голубые проведут выездной матч с «Амуром», а «драконы» в тот же день примут в Китае ХК «Сочи».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 19 октября 2019
-
13:37
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:31
-
12:25
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
10:47
-
10:26
-
10:11
-
09:45
-
09:28
-
09:19
-
09:01
-
08:42
-
08:13
-
08:04
-
07:55
-
07:40
-
06:35
-
06:33
-
06:09
-
05:50
-
05:29
-
05:19
-
04:56
-
04:46
-
03:49
-
03:37
-
03:11
-
02:50