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Московское «Динамо» одолело «Куньлунь» и одержало 3-ю победу в четырёх матчах

Московское «Динамо» одолело «Куньлунь» и одержало 3-ю победу в четырёх матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» принимал в Китае московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 8-й минуте стараниями Вадима Шипачёва, реализовавшего численный перевес. Этот гол стал для игрока 200-м в КХЛ. «Драконы» восстановили равновесие после точного броска Адама Кракнелла в большинстве. Московская команда вернула лидерство после гола Вячеслава Кулёмина на 45-й минуте.

«Динамо» одержало третью победу в последних четырёх матчах, а «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. 21 октября бело-голубые проведут выездной матч с «Амуром», а «драконы» в тот же день примут в Китае ХК «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Шипачёв (Яшкин, Тарасов) – 07:36' (5x4)   1:1 Кракнелл (Фрэм) – 14:57' (5x4)   1:2 Кулёмин (Игумнов) – 44:14' (5x5)
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