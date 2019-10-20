«Колорадо» обыграл «Тампу». Василевский пропустил 6 голов, у Кучерова «-2»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил 6 шайб. Отметим, во втором периоде вратарь пропустил 3 шайбы меньше, чем за три минуты. Российский нападающий хозяев Никита Кучеров провёл на площадке 17 минут и 1 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Защитник Михаил Сергачёв получил 18 минут и 46 секунд игрового времени и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на площадке 17 минут и 56 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности +1.