«Колорадо» обыграл «Тампу». Василевский пропустил 6 голов, у Кучерова «-2»
«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил 6 шайб. Отметим, во втором периоде вратарь пропустил 3 шайбы меньше, чем за три минуты. Российский нападающий хозяев Никита Кучеров провёл на площадке 17 минут и 1 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Защитник Михаил Сергачёв получил 18 минут и 46 секунд игрового времени и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на площадке 17 минут и 56 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности +1.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джост (Жирар, Уилсон) – 03:09' (5x5) 1:1 Гурд (Макдона, Шаттенкирк) – 17:35' (5x5) 1:2 Джост (Комфер, Уилсон) – 23:17' (5x5) 1:3 Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 25:48' (5x5) 1:4 Джост (Комфер, Уилсон) – 26:06' (5x5) 1:5 Кадри (Макар) – 46:30' (5x5) 2:5 Хедман (Шаттенкирк, Киллорн) – 51:48' (5x5) 2:6 Рантанен – 54:27' (5x5)
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