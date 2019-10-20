Ткачёв: не обращаю внимания на бомбардирскую гонку с Шипачёвым и Капризовым

Нападающий СКА Владимир Ткачёв высказался о соперничестве в бомбардирской гонке КХЛ с форвардом «Динамо» Вадимом Шипачёвым и Кириллом Капризовым из ЦСКА.
«Я не особо смотрю на это. Всё равно впереди ещё огромная часть сезона. Так что не загадываю, сколько надо забить голов и набрать очков. Тем более главное, не личная статистика, а результаты команды. Больше расстраивает, что в последнее время много матчей проигрываем. Хочется это исправить, работать на команду и помочь ей добиться успеха. Постараюсь как можно больше забрасывать шайб и отдавать передач, но на бомбардирскую гонку с Шипачёвым и Капризовым внимания не обращаю.
Многие считают, что с отъездом в НХЛ Гусева я должен стать главной звездой КХЛ? Я не особо читаю прессу. И даже не знал о том, что от меня чего-то ждут. Просто готовился к сезону. А сейчас стараюсь выходить на каждую игру и отдаваться по максимуму, чтобы помочь СКА побеждать», — приводят слова Ткачёва «Известия».
- 20 октября 2019
-
06:37
-
06:31
-
06:18
-
06:10
-
06:01
-
05:50
-
05:06
-
04:52
-
04:34
-
03:53
-
02:12
-
00:00
- 19 октября 2019
-
23:32
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:41
-
22:25
-
21:58
-
21:33
-
21:21
-
21:13
-
20:52
-
20:38
-
20:31
-
20:30
-
20:13
-
20:08
-
19:57
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
18:55
-
18:35
-
18:20