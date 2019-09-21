Меньшиков — о нанесении травмы Бойду: это был чистый силовой приём

Защитник «Трактора» Виталий Меньшиков после матча с «Барысом» (0:2) прокомментировал эпизод с травмой нападающего казахстанского клуба Дастина Бойда.



В концовке встречи Меньшиков ударил соперника в голову и получил дисциплинарный штраф до конца матча.



«Что сказать? У нас это восьмая игра на выезде. «Барыс» хорошо и активно начал матч, нейтрализовал нас, но нужно было забивать в большинстве. В конце игры неприятная ситуация произошла с Бойдом, но там был чистый силовой приём. Повторюсь, играя столько минут при численном преимуществе, нужно решать, но получив его, сами почти сразу же удалялись, нельзя себе такого позволять. И конечно же, нужно больше бросать, ну а соперник сыграл здорово», — цитирует Меньшикова официальный сайт КХЛ.

Казахстан созрел. Здесь доказали, что стране нужен второй клуб в КХЛ Алма-Ата приняла два выставочных матча с участием «Барыса». На стадионе был аншлаг.

Посмотреть видео эпизода с травмой Бойда можно на официальном сайте КХЛ.