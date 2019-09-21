Меньшиков — о нанесении травмы Бойду: это был чистый силовой приём

Защитник «Трактора» Виталий Меньшиков после матча с «Барысом» (0:2) прокомментировал эпизод с травмой нападающего казахстанского клуба Дастина Бойда.
В концовке встречи Меньшиков ударил соперника в голову и получил дисциплинарный штраф до конца матча.
«Что сказать? У нас это восьмая игра на выезде. «Барыс» хорошо и активно начал матч, нейтрализовал нас, но нужно было забивать в большинстве. В конце игры неприятная ситуация произошла с Бойдом, но там был чистый силовой приём. Повторюсь, играя столько минут при численном преимуществе, нужно решать, но получив его, сами почти сразу же удалялись, нельзя себе такого позволять. И конечно же, нужно больше бросать, ну а соперник сыграл здорово», — цитирует Меньшикова официальный сайт КХЛ.
Посмотреть видео эпизода с травмой Бойда можно на официальном сайте КХЛ.
- 21 сентября 2019
-
10:56
-
10:25
-
10:01
-
09:22
-
09:10
-
09:02
-
08:12
-
07:22
-
06:43
-
06:09
-
05:26
-
04:56
-
04:00
-
02:57
-
00:53
-
00:20
-
00:00
- 20 сентября 2019
-
23:30
-
23:18
-
23:00
-
22:39
-
22:18
-
22:09
-
22:03
-
21:38
-
21:22
-
21:05
-
20:32
-
20:22
-
20:20
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:46